Schiefe Optik

Zugegeben: Dass es nicht immer einfach ist, mit Bürgerinitiativen einen konstruktiven Dialog zu führen, ist kein Geheimnis, wie man beispielsweise bei der Windkraft-Thematik gut beobachten kann.

Hier gibt es offenbar nur noch festgefahrene Fronten auf Seiten der Befürworter und Gegner, miteinander vernünftig zu reden scheint nahezu unmöglich.

Dass jetzt bei einem gefühlt weniger kontroversen Thema wie einem möglichen Supermarkt am Ortsrand von Dobersberg eine ähnlich verfahrenen Situation droht, wirkt schon etwas überraschend. Möglich, dass die zunächst gemeinsam geplante Infoveranstaltung aus Sicht der Gemeindevertreter zu sehr in Richtung Stimmungmache gegen einen Supermarkt abgedriftet ist. Dennoch wirkt es etwas merkwürdig, so kurz vor dem Termin einen Rückzieher zu machen. Die Politik muss aufpassen, sich nicht dem Verdacht auszusetzen, etwas gegen den Willen der Bürger durchdrücken zu wollen. Und sie sollte dem Wunsch der Bürger folgen.