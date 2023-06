Schluss mit Schweigen

Ein Bub wurde in Waidhofen von seiner Mutter in eine Hundebox gvesperrt und lebensgefährlich unterkühlt. Erst als er im Krankenhaus im Koma lag, schritten die Behörden ein. Dabei soll der Bub vorher mehrmals in der Schule und bei Spitalsaufenthalten um Hilfe gebeten haben. Da stellt sich die Frage: Warum hat da niemand früher reagiert?

Behörde und Staatsanwaltschaft hüllen sich mit der Begründung des „Opferschutzes“ in Schweigen – dabei geht es ja gar nicht darum, das Martyrium des Jungen mit weiteren Details medial auszuschmücken, sondern vielmehr um das Nachvollziehen des Informationsflusses zwischen Schule, Behörde und Krankenhaus.

Denn wenn die Berichte um die Hilferufe des Jungen stimmen, dann liegt hier offensichtlich ein Versagen auf mehreren Ebenen vor – der Bürger hat ein Recht zu erfahren, warum die Ämter ihren Aufgaben nicht nachgekommen sind, oder ob es tatsächlich keinerlei Hinweise gegeben hat.