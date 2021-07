Ein Runder Tisch wird am Mittwoch im Rathaus stattfinden, allerdings nur mit Vertretern aller politischen Fraktionen im Waidhofner Gemeinderat. In diesem ersten Schritt soll die politische Marschrichtung zur Lösung der Konflikte zwischen Politik und Verwaltung festgelegt werden. Fakt ist: So wie bisher kann es nicht weitergehen.

Wenn eine ganze Reihe von leitenden Angestellten inklusive Amtsleiter Rudolf Polt sich zeitgleich in lang dauernde Krankenstände zurückzieht – Gerüchten zufolge wegen Burnouts – dann kann man als Bürger nur zwei Schlussfolgerungen treffen: Entweder wird die Verwaltung tatsächlich seitens der Politik derart unter Druck gesetzt, dass es in der Folge zu Burnout-Erkrankungen der Mitarbeiter kommt, oder die Führungsebene der Verwaltung hat es auf eine Machtprobe angelegt, um zu zeigen, wer wirklich die Stadt regiert. Beides wäre inakzeptabel.

Bürgermeister Josef Ramharter muss die Indizien sorgfältig abwägen und daraus Konsequenzen ziehen.