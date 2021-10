Das Timing ist denkbar schlecht: Genau in der Endphase des Amtshaus-Umbaus gibt die Raiffeisenbank Waidhofen bekannt, dass sie die Bankstelle im Amtshaus in Gastern mit Dezember schließen wird.

Die Argumente der Geschäftsleitung sind verständlich: Die Kundenfrequenz sinkt Dank Online-Banking seit Jahren, der Ein-Mann-Betrieb der kleinen Filiale schafft den Spagat zwischen Schalterbetrieb und Kundenberatung nicht immer zufriedenstellend, und die nächste Filiale ist nur fünf Kilometer entfernt.

Genauso verständlich ist aber auch der Ärger des Bürgermeisters: Wieder geht ein Stück In frastruktur verloren, und vielleicht hätte man bei der Amtshaus-Sanierung auch Details anders gelöst, wenn man gewusst hätte, dass die Bankstelle keine Zukunft hat.

Was man jetzt versuchen könnte, wäre ein Kompromiss in Form eines „Sprechtages“, wo einmal wöchentlich ein Bankberater in Gastern zur Verfügung steht.