Taten müssen folgen

Gottfried Waldhäusl (FPÖ) will dem amtierenden Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) bei der nächsten Gemeinderatswahl im Jahr 2025 den Bürgermeistersessel streitig machen. Die Stadt brauche einen echten Bürgermeister, keinen Buchhalter, und man müsse fraktionsübergreifend ohne kleinkarierte Polit- Spielchen zusammenarbeiten.

Ambitionen untermauert Gottfried Waldhäusl: „Waidhofen braucht einen richtigen Bürgermeister“

Große und deutliche Worte eines Polit-Profis, der im Waidhofner Gemeinderat vor nicht allzu langer Zeit noch ganz andere Töne anschlug, die ganz und gar nicht mit dem ungewohnten Wunsch nach Konsens und Sachlichkeit vereinbar waren.

Wenn Gottfried Waldhäusl es ernst meint, liegt es jetzt an ihm, den Worten Taten folgen zu lassen und in den kommenden zwei Jahren zu zeigen, dass er es mit seinem neuen Ansatz ernst meint. Dann würde jener Wettbewerb der besten Ideen in der Politik einkehren, den er selbst fordert.