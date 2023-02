Zugegeben: Es mag befriedigendere und dankbarere Aufgaben geben, als sich als Gemeinderat zu engagieren – vor allem in einer Oppositionsrolle wie in der SPÖ Waidhofen.

Von Wahl zu Wahl verloren die Roten in Waidhofen Stimmen, bei der letzten Gemeinderatswahl 2020 reichte es nicht einmal mehr für ein Stadtratsmandat. Die Möglichkeiten, mitzugestalten und den anderen Fraktionen auf die Finger zu schauen sind alleine dadurch schon eingeschränkt. Dass die Landes-SPÖ das Waldviertel mehr oder weniger ignoriert, macht die Sache noch schwieriger – mit dem „ Guten Draht nach St. Pölten“ kann man da schlecht werben.

Dass sich unter diesen Umständen jemand bereit erklärt, diese undankbare Aufgabe anzunehmen, ist hoch anzurechnen. Nun gilt es, dass Gerhard Wachter das Versprechen eines frischen Windes und einer konstruktiven Zusammenarbeit im Sinne der Bürger auch einlösen kann – und dass man ihn auch seitens der Partei „lässt“ und ihm den Rücken stärkt.