Am Mittwoch ist es soweit: Der neue Waidhofner Gemeinderat tagt erstmals seit seiner Konstituierung. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Rechnungsabschluss des Jahres 2019 auch Beschlüsse zur VTW GmbH und Abänderungen der Planungen der Aufschließungsstraße im Betriebsgebiet Nord-West. Auch die Planungsleistungen für den Hochwasserschutz in Matzles sollen vergeben werden.

Alles wichtige Punkte, bei denen es darauf ankommt, sach- und lösungsorientiert zu arbeiten und sich nicht in politischen Querelen zu verheddern, deren Verlierer dann meist die betroffenen Bürger sind, die auf die Umsetzung wichtiger Vorhaben warten müssen, oder Firmen, die vor Investitionen in Waidhofen zurückschrecken, weil man nicht zum Spielball der Politik werden will.

Wir erinnern uns: Im Vorjahr endete eine Gemeinderatssitzung zu dieser Zeit mit einem Auszug von SPÖ, FPÖ und IG und gegenseitigen Vorwürfen am Hauptplatz vor dem Rathaus. So etwas darf in der aktuellen Situation, wo wegen der Corona-Pandemie ohnehin die Zusammenarbeit aller Fraktion nötig sein wird, um trotz der Krise die wichtigsten Vorhaben überhaupt finanzieren zu können, keinesfalls passieren.

Für ÖVP-Bürgermeister Robert Altschach und seinen Koalitionspartner, die IG Waidhofen, ist nun die Zeit gekommen, die Wahlversprechen vom neuen Stil einzulösen und den mit der Kompetenzübertragung an die Stadträte begonnenen Weg fortzusetzen. Gefordert ist aber auch die Opposition, und zwar, sich mit guten Vorschlägen zu beteiligen, statt politisches Kleingeld zu wechseln.