Was braucht es noch?

Eine frisch hergerichtete Anlage, ein schlüsselfertiges Café, keine Pacht und keine Betriebskosten – noch vor ein paar Jahren hätte man eine Gemeinde, die eine Badeeinrichtung zu diesen Konditionen ausschreibt, wegen Verstößen gegen die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der finanziellen Gebarung noch gerügt.

Angesichts der Schwierigkeiten, einen Pächter für das Waldbad in Groß-Siegharts zu finden, fragt man sich schon, was man noch in den Angebotstopf werfen soll. Dabei wären die Grundvoraussetzungen ja gut. Das Waldbad liegt in der Nähe des Radweges Thayarunde, ein geöffnetes Café würde – entsprechende Hinweistafeln am Radweg über dessen Vorhandensein vorausgesetzt – von den Radfahrern sicher gut angenommen werden.

Dieser Faktor muss in der jetzt laufenden Ausschreibung klar hervorgehoben werden. Und die Gemeinde muss auch klarstellen, was gewünscht ist: Imbisse für zwischendurch und keine Haubenküche.