Jeder Bürgermeister in den grenznahen Gemeinden des Waidhofner Bezirks kennt das Problem nur zu gut: Häuser, die nach dem Tod ihrer Besitzer leer stehen und langsam verfallen.

Tun kann man gegen die Leerstände wenig – im Norden des Bezirks fehlen große Firmen als Arbeitgeber, und wer sich heute ein Eigenheim schaffen will, tut dies lieber in der Nähe des Arbeitsplatzes. Was bleibt, ist das Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und dem Wunsch, ein verfallenes Gebäude, dessen Sanierung unrealistisch ist, endlich loszuwerden.

Es gilt, klar zu differenzieren: Nicht jedes alte Gebäude ist automatisch erhaltenswert, manchmal ist es besser, Platz für Neues zu schaffen. In Einzelfällen können dadurch gute Projekte umgesetzt werden, wie das „Junge Wohnen“ im ehemaligen Gemeindeamt in Thaya oder eine Kreuzungsentschärfung in Gastern. Oft bleiben aber leider die Machtlosigkeit und die harte Realität, den Häusern beim Verfall zusehen zu müssen.