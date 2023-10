Was will die Mehrheit?

Die Bürgerinitiative „Unser Ortskern muss leben“ stellt nun einen Initiativantrag an den Dobersberger Gemeinderat zur Erstellung eines langfristigen Entwicklungskonzepts bzw. einer Volksbefragung vor einem Grundstücksverkauf am Ortsrand an Supermarktketten.

Das Ziel der Initiative ist klar: Es soll keinen Supermarkt am Ortsrand von Dobersberg geben. 189 Unterschriften wurde dafür gesammelt. Die Frage ist nun, was die Mehrheit der Dobersberger wirklich will. 189 Unterschriften bei knapp 1.600 Einwohnern sind weit entfernt von einer Mehrheit. Interessiert es die übrigen Bürger schlicht nicht, was in punkto Supermarkt passiert, oder will die schweigende Mehrheit eben doch einen Supermarkt haben?

Dies gilt es, vor einem Beschluss zu klären, denn eine Gemeinde hat Entscheidungen danach zu treffen, was die Mehrheit der Bevölkerung will bzw. was dieser Vorteile bringt, und nicht danach, was eine laute Minderheit fordert.