Was wird aus der Waidhofner Innenstadt?

Kaum ist die Bipa-Filiale in der Moritz-Schadek-Gasse Geschichte, geht es mit dem Auszug von Geschäften aus der Waidhofner Innenstadt offenbar Schlag auf Schlag weiter. Diesmal ist es die Hartlauer-Filiale am Hauptplatz, die ins Einkaufszentrum Thayapark übersiedelt.

Nüchtern betrachtet spricht einiges für diese Übersiedelung: Mehr Platz, Barrierefreiheit und eine bessere Parkplatzsituation samt potenziell höherer Kundenfrequenz sind schon starke Argumente.

Das Problem, das bleibt, ist die Frage, welche Rolle die Waidhofner Innenstadt künftig spielen soll. Wenn man nicht will, dass sie sich in eine Wüste mit leeren, verstaubten Auslagen verwandelt, wird die Stadtführung ernsthaft nach Lösungen suchen müssen. Anregungen könnte man sich in anderen Städten des Waldviertels holen, etwa in Weitra, wo durch das Schaffen von Ausstellungsflächen die Leerstands-Optik vermieden wurde.