Ärztemangel begleitet die Berichterstattung wie der Borkenkäfer das Waldviertel – und Groß Siegharts ist ein Negativbeispiel.

2016 begann sich die Spirale nach unten zu drehen, als ein Kassenarzt in den Ruhestand ging. Der zweite wird im Herbst folgen, der dritte sagt: Er könne nicht 4.000 Patienten allein betreuen. Die Nachfolger sind schwer zu finden, dabei bietet die Stadtgemeinde schon Zuckerln. Oder, wie es der Bürgermeister ausdrückt: Er lasse eh schon die Hose hinunterfallen. Er bietet etwa mittelfristig die Ordination mietfrei an.

Warum kommt denn niemand? Liegt es am zu geringem Honorar, das Verantwortung, Zeit und Investition nicht ausgleicht? Andererseits wechselten die neuen Ärzte in Raabs und Großau bewusst in die eigene Ordination, um weniger Nachtdienste und eine besser Work-Life-Balance zu haben. Wie man es dreht und wendet: Die Patienten müssen „die Krot’“ schlucken – und das kann für niemanden die Lösung sein.