Es war einer der Sargnägel der schwarz-blauen Koalition in Waidhofen: Als Bürgermeister Robert Altschach sich weigerte, den Stadträten innerhalb ihrer Ressorts gewisse Kompetenzen zu übertragen, war der Anfang vom Ende der Koaltition besiegelt. Man könne nicht mehr vernünftig arbeiten, Informationen würden von den Rathausmitarbeitern nicht weitergegeben, Ausgaben hinterrücks getätigt, ohne Wissen des zuständigen Stadtrates, kritisierte die Opposition.

Daraus hat die Waidhofner ÖVP gelernt und bei den Koalitionsverhandlungen mit der IG nach der Gemeinderatswahl 2020 der Kompetenzübertragung zugestimmt. Nun wurde dieses Versprechen eingelöst – ganz offiziell per Verordnung am Montag. Nun gilt es, das am Papier stehende Konstrukt auch in die Praxis umzusetzen. Dazu braucht es zweierlei: Stadträte, die das nötige Engagement und Verantwortungsbewusstsein aufbringen, und einen Bürgermeister, der ihnen auch in der Praxis den nötigen Raum lässt. Die Beteiligten sind gefordert, das ihre dazu beizutragen.