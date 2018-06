Nicht einmal mehr zwei Wochen dauert es, bis die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe in Gastern beginnen. Man kann feststellen, dass die dreitägige Veranstaltung in Gastern nicht nur für Feuerwehrmitglieder, sondern auch für die Bevölkerung interessant sein wird.

So wird es im Rahmen dieser Veranstaltung nicht nur Auftritte der besten Musikgruppen des Waldviertels geben, sondern auch andere Highlights, wie das größte Feuerwerk, das jemals in Mitteleuropa abgefeuert wurde (am Samstag). Skisprung-Legende Andreas Goldberger wird Autogramme geben.

Und Feuerwehrleute empfehlen, sich den Fire-Cup anzusehen, denn da sieht man die besten Bewerbsgruppen des Landes, sieht man, wie intensiv bei diesem Bewerb gekämpft wird.

Ein Besuch der Landeswettkämpfe in Gastern ist auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Arbeit der Feuerwehrmitglieder für die Allgemeinheit. Und das sollte uns das wert sein, nicht nur, weil wir erst am vergangenen Wochenende gesehen haben, wie wichtig es ist, dass die Feuerwehren schnell eingreifen.