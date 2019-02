Nächste Runde der gegenseitigen Vorwürfe in Waidhofen: Bürgermeister Altschach wirft Gottfried Waldhäusl, Franz Pfabigan und Martin Litschauer wegen der Rücklage der Ausschuss-Vorsitze Arbeitsverweigerung vor, diese entgegnen, es sei darin ohnehin kein vernünftiges Arbeiten möglich gewesen, da wichtige Dinge wie der Grundkauf am ehemaligen Golfplatz sowieso an den Ausschüssen vorbei per Dringlichkeitsantrag eingebracht werden.

Die Frage „Wozu brauchen wir dann noch die Ausschüsse?“ mag zwar etwas überspitzt formuliert sein, ist aber angesichts jüngster Vorkommnisse nicht aus der Luft gegriffen. Robert Altschach hat in einem Punkt jedenfalls Recht: Das Hickhack trifft vor allem die Bürger der Stadt. Zumindest von Rot und Grün wird nun vorsichtig Gesprächsbereitschaft signalisiert. Zu einer klärenden Aussprache sollte es besser heute als morgen kommen: In der heißen Phase des Wahlkampfs ist es für einen Neustart zu einer sachlichen Zusammenarbeit zu spät.