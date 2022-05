Nach zwei Remis nun zwei Niederlagen am Stück: Waidhofens letzter Sieg, das 1:0 über Schlusslicht Mannersdorf liegt schon über einen Monat zurück. In der Tabelle geht‘s ohnehin nur noch um die Platzierung, generell aber doch um was mehr. Es geht um den Schwung, um die Stimmung, die in die Sommerpause mitgenommen wird. Der SVW hat bisher punktemäßig eine gute Saison gespielt. Die sollte in den abschließenden vier Runden nicht durch Niederlagen einen Schönheitsfleck bekommen.

Gerade jetzt, wo es tabellarisch keinen Druck gibt, darf „im Spiel nach vorne“ riskiert werden. Nicht unbedingt am Freitag bei Krems, danach kommen aber Gegner in Kragenweite. Solange die Ergebnisse passen, passt‘s auch für die Fans. Egal mit welchem Spielstil. Bleiben die Punkte aber aus, dann wird alles hinterfragt. Dann darf in der jetzigen Phase ruhig ein neuer Zugang gewählt werden. Mehr Mut tut gut.