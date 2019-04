Will denn niemand Meister werden in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel? Die Top 3 kamen im Frühjahr noch nicht so recht auf Touren. Das zeigt auch die Rückrunden-Tabelle, die Leader Schweiggers nur auf Rang sieben, Raabs (8.) und Winterkönig Grafenwörth (10.) dahinter ausweist.

Für die Raabser ist es natürlich bitter, dass sie die Umfaller von Schweiggers und Grafenwörth am vorigen Spieltag nicht besser ausnutzen konnten. Ein 1:1 bei Schlusslicht Horn Amateure war zu wenig, ließ den Aufsteiger aber zumindest um einen Punkt näher rücken.

Richtig spannend aus Raabser Sicht wird‘s aber sowieso erst, wenn am Samstag das Heimspiel gegen Tabellenführer Schweiggers gewonnen wird. Dann wären‘s nur noch zwei Punkte Rückstand. Denn schwer wird es auch für den Tabellenzweiten Grafenwörth, der zuletzt zwei Niederlagen kassierte und nun gegen das stärkste Rückrundenteam Großweikersdorf/Wiesendorf ran muss.

Für Raabs ist das Spiel gegen Schweiggers extrem vorentscheidend: Bei einer Niederlage würde der Rückstand neun Runden vor Schluss acht Zähler betragen. Das wäre wohl zuviel des Guten. Egal, wie‘s am Samstag aber letztlich ausgeht: Es war bisher auch so eine tolle Saison für den Aufsteiger.