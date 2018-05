Die endlose Geschichte in Waidhofen geht ein bisschen weiter. Bürgermeister Robert Altschach verkündete am Montag, dass die Gemeinde nun über eine Finanzierungszusage der Landeshauptfrau verfüge und dass daher das Siedlungsgebiet Mühlen&Höfe ab 2020 bebaut werden wird.

Zuvor wird aber die Gemeinde in dem seit weitaus mehr als 15 Jahren in ihrem Eigentum stehenden Gebiet noch einige Hausaufgaben erfüllen müssen. Denn es sind nach wie vor nicht alle benötigten Grundstücke im Besitz der Stadtgemeinde, offenbar vor allem jenes nicht zur Gänze, auf dem die Brücke in der Nähe des Freizeitzentrums errichtet werden soll.

Natürlich bleibt es auch spannend, wie hoch die Förderung des Landes für die endgültige Aufschließung tatsächlich ausfallen wird. Genaue Zahlen wurden auch bei der Pressekonferenz diesbezüglich nicht genannt.

Aber 2020 soll es losgehen. Ist da nicht noch etwas in diesem Jahr? Natürlich ist da noch etwas: Gemeinderatswahlen stehen wieder an. Also doch ein guter Zeitpunkt!