Was für ein Widerspruch: Wir sprechen vom Advent als „stillste Zeit des Jahres“ und gleichzeitig gab es am vergangenen Wochenende höchstwahrscheinlich einen Rekord an Adventveranstaltungen. Verträgt sich das?

Scheinbar werden die Veranstaltungen von Jahr zu Jahr mehr, immer mehr Orte, Vereine und Institutionen veranstalten Adventmärkte. Von der „stillen Zeit“ bleibt kaum etwas. Ist das ein Verlust?

Es kommt in erster Linie wohl darauf an, wie die Menschen diese Veranstaltungen nutzen. Wenn sie es für gemeinsame Gespräche, sinnliche Betrachtungen, zur Unterstützung Schwacher nutzen, dann hat alles durchaus einen Sinn. Ohnedies sind viel zu viele Menschen Einzelkämpfer, einsam oder allzu sehr mit nichts außer Fernsehen beschäftigt. Wenn mehr Gemeinschaft entsteht, dann sind diese Veranstaltungen wertvoll.

Wenn man es allerdings nur zum Punsch- oder Glühweintrinken nutzt, zum Essen und Naschen, dann ist der Sinn sehr wohl zu hinterfragen.