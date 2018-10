Die Idee ist gut: Die HTL und Fachschule in Karlstein bekommen eine zusätzliche Fachrichtung - Gebäudemechatronik. Das ist noch dazu eine sehr gefragte Angelegenheit, wie auch Vertreter der Wirtschaft meinen.

Doch alleine mit der neuen Fachrichtung wird das Ding nicht gegessen sein. Der Schulstandort Karlstein liegt halt leider nicht im Zentrum, sondern eher am Rande des Waldviertels. Das bedeutet, dass man eigentlich trotz des guten Bildungsangebotes und trotz der Tatsache, dass Gebäudetechnik nur an sechs Standorten Österreichs angeboten wird, um jeden Schüler wohl doppelt kämpfen muss.

Für alle, die jammern, dass das eben an der Randlage liegt: Auch wenn ein Schüler in Krems oder St. Pölten eine HTL besucht, wird man nur in den seltensten Fällen täglich pendeln können. Auch dann wird man eine Unterbringung in einem Schülerheim ins Auge fassen müssen. Trotzdem wird wichtig für das Überleben der Schule sein, dass alle, Gemeinde und Lehrer, um den Standort kämpfen!