Als Journalist kann man es schlichtweg nur ablehnen, dass die Weitergabe von Informationen vom „Wohlverhalten“ abhängig gemacht wird. Zu Recht haben sich vor kurzem viele aufgeregt, als es diesbezügliche Andeutungen in einem Mail des Innenministeriums gab.

Tatsache ist aber auch, und das kann nach fast 30 Jahren im Bezirk Waidhofen durchaus behauptet werden, dass solche Dinge immer wieder und fast überall passieren. So gab es auch im Bezirk Waidhofen durchaus bereits Fälle, wo sich ein „roter“ und mehrere „schwarze“ Bürgermeister dadurch rächen wollten, dass sie keine Informationen mehr weitergaben bzw. diese sogar nur an Mitbewerber weitergaben. Das ist zum Teil gar noch nicht so lange her...

Wenn heuer diverse Gedenkjahre gefeiert werden, dann sollte man sich noch an ein Jahr mit einer 8 als Endzahl erinnern: 1848 - da gab es die Geburtsstunde der Pressefreiheit auch in Österreich. Das war zugleich auch die Geburtsstunde unserer Demokratie. Und die gilt es immer und überall zu verteidigen.