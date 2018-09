Sie war beeindruckend. Die Feier anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Pater Wolfgang Wiedermann als Pfarrer von Windigsteig.

Eine bis auf den letzten Platz gefüllte Kirche, eine beeindruckende Predigt von Pater Martin Strauß - so könnte Abraham a Santa Clara in unserer Zeit predigen - die Präsenz der Vereine, der politischen Gemeinde. Die wunderschön renovierte und prächtig ausgestattete Pfarrkirche trug ihren Teil zum feierlichen Gottesdienst bei.

Und dennoch klangen auch Dinge an, die in nächster Zeit Wirklichkeit werden könnten, dass irgendwann, wenn P. Wolfgang es nicht mehr schafft, von Zwettl nach Windigsteig zu pendeln, diese Pfarre einmal ohne Pfarrer sein könnte. So werden derzeit, wie der Altabt am Rande erwähnte, Wortgottesdienstleiter ausgebildet, die dann verstärkt eingesetzt werden. Wie die Pfarrgemeinderats-Obfrau erwähnte, müssen sich in vielen anderen Pfarren Laien bereits um Dinge kümmern, die hier noch der Pfarrer macht.

Eigentlich schade, wenn es das alles irgendwann nicht mehr gibt.