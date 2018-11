Gemeinderatssitzung in einer Stadt mit rund 6.000 Einwohnern an einem Montag um 16 Uhr - kann das gut gehen?

Nein, es traf ein, was scheinbar kommen musste. Alle Gemeinderäte von FPÖ, SPÖ und IG Waidhofen entschuldigten sich für die Sitzung, die daher auch nicht stattfinden konnte.

Einen ähnlichen Sitzungstermin hat es in den letzten 30 Jahren in Waidhofen übrigens nur einmal gegeben, als die Minderheitsfraktionen den damals mit absoluter Mehrheit regierenden Bürgermeister Diether Schiefer zu einer außerordentlichen Sitzung zwangen und dieser diese an einem Sonntag um 10 Uhr vormittags ansetzte.

Diesmal konnte Bürgermeister Robert Altschach also wieder nicht den Beschluss fassen, am Golfplatz rund sechs Hektar Grund für „Tauschzwecke“ zu kaufen. Man kann davon ausgehen, dass die Gemeinderäte ein drittes Mal damit befasst werden, dann ist aber der Gemeinderat auf jeden Fall beschlussfähig.