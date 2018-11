Hochkultur ist nur etwas für die Großstädte, kann man nur im urbanen Raum auch tatsächlich konsumieren und anbieten.

Dass dem nicht so ist, beweist wieder einmal das Theater an der Mauer in Waidhofen.

Ewald Polacek hat sich mit seiner Laienschauspielertruppe an das große Kriegsdrama des bedeutenden österreichischen Literaten Karl Kraus, „Die letzten Tage der Menschheit“ herangewagt.

Der erfahrene Theatermann Polacek hat natürlich bei diesem Monumentalwerk die Anzahl der Szenen dramatisch verringert, trotzdem ist es dem Ensemble augenscheinlich gelungen, Karl Kraus‘ Botschaften gegen den Krieg auch 100 Jahre nach dem Ende eben dieses Krieges perfekt zu vermitteln.

Dass das Kraus-Drama auch heuer, eben genau diese 100 Jahre nach dem Ende des Kireges, eigentlich sehr wenig aufgeführt wird, ist ein Beweis, dass die Materie spröde und schwer vermittelbar ist. Dass es in Waidhofen trotzdem geschafft wurde, ist eigentlich ein Grund mehr dafür, stolz auf diese tolle Einrichtung des „TAM“ zu sein.