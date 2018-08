Dünn besiedelte Gebiete wie das Waldviertel eignen sich offensichtlich gut für Experimente. Dass diese nicht immer überall Begeisterung hervorrufen, liegt nach den Vorfällen der letzten Zeit auf dem Tisch.

Längst bekannt sind die Probleme rund um die Fischotter. Die Tiere wurden vor einiger Zeit wieder angesiedelt, Futter ist in den zahlreichen Fischteichen des Waldviertels genug vorhanden. Dazu kommen noch die zahlreichen Minks, die in sogenannten „Nerzfarmen“ wegen ihrer Pelze gehalten wurden und von Tierschützern „befreit“ wurden. Diese fühlen sich ebenfalls in der Waldviertler Landschaft wohl, obwohl sie eigentlich geografisch gar nicht hierher gehören.

Jetzt sind auch noch Wölfe zugewandert. Zuerst rotteten diese die (geografisch auch nicht hierher gehörenden) Mufflons am Truppenübungsplatz aus. Jetzt ist scheinbar diese Nahrung ausgegangen, denn nun mehreren sich Angriffe auf Schafe, Ziegen und Kühe.

Vielleicht könnte man auch in Großstädten irgendwann gefährdete Tiere wieder ansiedeln, nicht nur im Waldviertel!