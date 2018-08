Gebetsmühlen-artig wird immer wieder verkündet, dass ein verbesserter öffentlicher Verkehr doch ökologisch viel besser als hochrangige Straßen sind. Ja, natürlich, aber...

Das wird sich nicht überall so leicht umsetzen lassen, wie in Großstädten. Zu viele kleine Orte gibt es im ländlichen Raum, zu wenig Menschen wohnen hier, um öffentlichen Verkehr auch nur annähernd kostendeckend gestalten zu können.

Und man muss ja auch hier nicht nur von A nach B, sondern vielleicht auch noch zu einer Hauptachse kommen. Ein kleines Beispiel: Ein Waldviertler will aus Weikertschlag in der Gemeinde Raabs nach Wien kommen. Also muss er zuerst von dort nach Irnfritz fahren, um einen Zug nach Wien nehmen zu können.

Weikertschlag-Irnfritz mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Wohl nur schwierig möglich. Und wenn der Reisewillige nun zum Beispiel in Rappolz statt Weikertschlag wohnt, wird es noch schwieriger. In ländlichen Raum gibt es auch für den öffentlichen Verkehr Grenzen, daher muss man für den Individualverkehr das Netz ausbauen!