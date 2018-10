„Gut zu wissen“ heißt eine Initiative der Landeslandwirtschaftskammer, dank der die Konsumenten in Zukunft auch in größeren öffentlichen Küchen wie Pensionistenheimen, Krankenhäusern und so weiter erfahren sollen, woher die dort verwendeten Lebensmittel kommen.

Das ist vor allem für jene Konsumenten eine wertvolle Information, die Wert darauf legen, dass die Lebensmittel möglichst nicht nur aus Österreich, sondern aus der unmittelbaren Umgebung stammen, wie es zum Beispiel im Pflegeheim Raabs der Fall ist.

Dass die Verwendung regionaler Produkte nicht nur der Landwirtschaft helfen soll, ist darüber hinaus klar. Regionale Lebensmittel verlangen weniger Transportkilometer, was sich wiederum auf die Klimabilanz besser auswirken wird.

Dass auch heimische Restaurants, wie zum Beispiel Klaus Hölzl in seiner „Auszeit“ in Gastern penibel anführen, von wem sie ihre Lebensmittel beziehen, geht sogar noch weiter. Und dass die regionalen Produkte den Kunden besonders schmecken, ist noch erfreulicher!