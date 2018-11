Eines muss man dem Waidhofner Bürgermeister Robert Altschach lassen: Er ist konsequent. Er setzte nämlich auch die nächste Gemeinderatssitzung an einem Wochentag um 16 Uhr an.

Damit steht der Grundankauf beim ehemaligen Golfplatz bereits zum dritten Mal auf der Tagesordnung: Einmal gab es keine Mehrheit dafür, beim letzten Mal war der Gemeinderat nicht beschlussfähig. Am Mittwoch reichen theoretisch die 14 ÖVP-Gemeinderäte und der von der SPÖ abtrünnige Reinhard Jindrak, um den Beschluss zu fassen. Die anderen Fraktionen sind wegen des Termins am Nachmittag empört, während Altschach sich abputzt, dass ein Gemeinderat auch am Nachmittag einberufen werden kann.

Eine Basis für eine bessere Zusammenarbeit in Waidhofen legt er mit seinem Vorgehen sicherlich nicht. Scheinbar ist er sich sicher, dass er 2020 die absolute Mehrheit zurückholt, denn Jindrak wird es dann wohl nicht mehr geben! Aber wenn er sich täuscht...?