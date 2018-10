Die Stadtgemeinde Waidhofen will Grundstücke am ehemaligen Golfplatz erwerben und dafür rund 250.000 Euro ausgeben.

Das ist durchaus legitim, wenn man dafür einen guten Grund hat. Genau diesen Grund will man aber der Öffentlichkeit scheinbar nicht mitteilen, denn der Punkt sollte im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, durchgewunken werden. Aufgrund verschiedener Absenzen wurde daraus, zumindest jedenfalls in der Vorwoche, noch nichts. Der Antrag wurde abgelehnt.

Wenn eine Gemeinde um 250.000 Euro Grundstücke ankaufen will, um 250.000 Euro ihrer Bürger, dann sollte es auch Information geben, warum man das machen will. Denn es handelt sich keineswegs um das private Geld der Gemeindevertreter, das hier ausgegeben wird, sondern eben um das Geld der Bürger. Schließlich haften die Gemeinderäte ja auch in keiner Weise dafür, falls sie auf den Grundstücken sitzen bleiben, man könnte auch sagen, falls sie sich dabei verspekulieren.