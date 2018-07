Der Radweg Thayarunde wird nicht nur bestens angenommern, Radfahrer sorgen auch für Belebung in der Gastronomie. Man braucht nur schauen, wie viele Fahrräder praktisch täglich zu Mittag vor den Schanigärten am Raabser Hauptplatz geparkt sind, dann weiß man, dass die Thayarunde sich großer Beliebtheit erfreut.

Dabei war das vielen von Anfang an nicht bewusst. Da kämpften Vereine und Organisationen bis zum bitteren Ende gegen den Bau des Radweges, weil sie die Bahn erhalten wollten, mit der ohnedies niemand mehr fahren konnte bzw. wollte.

Und wenn man dann noch genauer hinschaut, dann sind es sehr oft die selben Personen, die um die Bahn gekämpft hatten, die nun immer stärker beginnen, gegen eine Autobahn in das Waldviertel Stimmung zu machen.

Man sollte jedoch eines nicht vergessen: Auch in traditionellen Fremdenverkehrsgebieten wie dem Salzkammergut und in Kärnten gibt es Autobahnen, und diese erfüllen den Hauptzweck, nämlich die Gäste dorthin zu bringen, perfekt. Warum also nicht auch im Waldviertel?