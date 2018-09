Als der Straßenbelag der Bundesstraße 2 zwischen Schrems und Vitis vor einigen Jahren erneuert wurde, gab es an dieser Stelle Verwunderung, dass man nicht gleichzeitig die Chance genutzt hat, dort wenigstens an einigen Stellen zusätzliche Spuren einzubauen, was durchaus leicht möglich gewesen wäre.

Mit dem nach wie vor vorhandenen starken Lkw-Verkehr, vor allem von ausländischen Frächtern, und den derzeit wieder auf Hochtouren laufenden Stärkekartoffel-Lieferungen nach Gmünd mit Traktoren und Anhängern, ist die Situation wieder einmal sehr heftig.

Immer wieder gibt es auf dieser wichtigen Verkehrsader des Waldviertels lange Kolonnen, wo mehrere Lkw hinter einem Traktor nachfahren und auch zahlreiche Pkw dann eingefangen werden.

Dass dann die Bauern den Unmut der anderen Verkehrsteilnehmer abbekommen, ist ungerecht und falsch. Sie erfüllen ihre Liefervereinbarung, nicht zuletzt zugunsten unserer Lebensmittelversorgung.

Abhilfe müsste man trotzdem schaffen, eben durch zusätzliche Spuren!