Dass der SV Waidhofen witterungsbedingt keine optimale Vorbereitung hinter sich hat, war beim Auftaktspiel gegen Kottingbrunn offensichtlich. Dazu kam der holprige Rasen, was Fehlpässe, Kampf und Krampf in den Vordergrund rücken ließ. Und trotz mauer spielerischer Note zeigte Waidhofen erneut sein im Herbst neu erworbenes Gesicht und lief irgendwie nie Gefahr, dass das Spiel verloren gehen könnte. Denn außer den beiden Gegentoren ließ der SVW nichts zu, war einem dritten Treffer sicher näher als die Gäste. Über eine stabile Offensive nach vorne Nadelstiche setzen – so das bisherige Erfolgsrezept, dass in dieser Rückrunde und über den Sommer hinaus perfektioniert werden soll.

Vorerst tat sich der SVW mit seinen Offensivbemühungen noch schwer. Tomas Horvath gilt mit seinen 2,02m zwar als wahrer Brecher im Angriff, jeden Ball aber nur hoch auf den Slowaken zu spielen, ist keine Option. Auch das Flügelspiel, das Waidhofen im Herbst noch auszeichnete, ließ am Freitag zu wünschen übrig.

Offensichtlich war aber auch, dass der Respekt der Gegner vor Waidhofen zugenommen hat. Früher hätte sich Kottingbrunn mit einem 2:2 eher nicht zufriedengegeben, am Freitag wurde der Punkt über die Distanz gezittert. Auch das ist eine Rolle, mit der der „SVW neu“ erst umzugehen lernen muss.