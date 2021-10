Nicht gleich abschreiben

In den ersten Monaten des Jahres 2022 könnte die seit Sommer unbesetzte und inzwischen ruhend gestellte Hausarztstelle von Astrid Karimian-Namjesky endlich nachbesetzt werden: Die Stadtgemeinde Waidhofen hat bereits eine Bewerberin an der Hand. Trotzdem sorgte die Ruhendstellung der Arztstelle für Unmut, vor allem weil seitens der ÖGK neben dem Fehlen von Bewerbern auch die Notwendigkeit in Frage gestellt worden war. Die Ruhendstellung der Stelle wirkte vorschnell, ohne Rücksicht auf den Ärztemangel in der Region zu nehmen, der Patienten aus dem Umland Waidhofens in die Stadt treibt.

Vor allem lehrt die Causa eines: Vielleicht wäre es in Zukunft besser, eine Arztstelle nicht gleich „abzuschreiben“, nur weil sich nicht sofort Bewerber dafür finden. Vielmehr sollte man eine offensivere Bewerbung, auch in Kooperation mit der Gemeinde durchführen.