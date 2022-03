Fast hätte es im zweiten Rückrundenspiel die zweite Nullnummer für Waidhofen gegeben. Erst im Finish schlug der ideenlose Spitzenreiter Scheiblingkirchen via Elfmeter zu. Fakt bleibt: Waidhofen wird Tore schießen müssen, soll ein Spiel gewonnen werden. Zehn Treffer in 16 Runden ist zu mager.

Bei aktuellem Stand in der 2. Liga ist das alles zu vernachlässigen. Steigt kein „Ost-Verein“ wie Horn oder die Young Violets ab, gibt‘s aus der Regionalliga und der 1. Landesliga, die beide wieder auf 16 Klubs aufgefüllt werden, keinen Absteiger. Erwischt es in der 2. Liga doch einen aus dem „Osten“, muss bei aktuellem Regionalliga-Stand nur der Letzte der 1. Landesliga runter. Und hier hinkt Mannersdorf einstweilen noch deutlich nach. Der Rest indes liefert sich ein tabellarisches Gemetzel. Den Vierten und den Vorletzten trennen nur neun Punkte. Daher muss auch Waidhofen bald wieder voll anschreiben, um in der Tabelle nicht durchgereicht zu werden.