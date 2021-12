Noch einiges zu klären

Während der Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter beim umstrittenen Siedlungsprojekt Heimatsleitn mit Bedacht vorgehen will, kann es FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl nicht schnell genug gehen. Immerhin haben beide den Konsens gefunden, dass Handlungsbedarf besteht.

Bei aller Dringlichkeit gilt es jedoch vor allem eine Frage im Vorfeld zu klären – nämlich jene der Verkehrsanbindung. Eine millionenteure Brücke für den Autoverkehr direkt in die Stadt wird es finanziell nicht spielen, und auch die Sinnhaftigkeit darf hinterfragt werden: Wer in der Früh zur Arbeit pendelt, wird wohl wenig Spaß daran haben, sich durch die Innenstadt quälen zu müssen, statt auf schnellstem Weg zur Bundesstraße zu gelangen. Was aber sehr wohl Sinn machen würde, wäre eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer, die so schneller in die Stadt kommen.