Fehlende Informationen, Intransparenz und der Vorwurf der Verschwendung von Steuegeld: Die Gasterner SPÖ verweigerte in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei mehreren Beschlüssen, darunter dem Grundankauf für ein neues Siedlungsgebiet und der Abtretung von öffentlichem Gut an die Firma Pro Pet, ihre Zustimmung. Auch war sie gegen die Teilnahme am Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“. Natürlich ist es das gute demokratische Recht eines jeden Mandatars, gegen etwas zu sein, und seine Bedenken zum Ausdruck zu bringen.

Es kann auch einmal vorkommen, dass Informationen kurzfristig vor der Sitzung eintreffen, bei den genannten Projekten dürfte dies allem Anschein nach aber nicht der Fall gewesen sein.

Es handelt sich um wichtige Vorhaben für die Gemeinde, daher wäre es wünschenswert, als Opposition seine Bedenken auch mit harten Fakten untermauern und im besten Fall Alternativvorschläge anbieten zu können.