Dem glücklichen Last Minute-Sieg gegen Ardagger ließ der SV Waidhofen in der 1. Landesliga nun zwei knappe Niederlagen gegen Kottingbrunn und Spratzern folgen. Gerade jene gegen Spratzern tut weh, weil auch dieser Gegner in den vergangenen Jahren immer im hinteren Tabellendrittel mit dabei war.

Ortmann, St. Peter und Rohrbach heißen die kommenden Gegner. Von der Papierform her, sind das Mannschaften, die für Waidhofen in Reichweite sein müssten. Da sollten Punkte her, ehe es zum Lokalderby gegen die aktuell kriselnden Zwettler, die bereits nach drei Runden den Trainer tauschten, geht. Denn die zweite Hinrunden-Hälfte wird bestimmt ungleich schwerer als die erste.

Apropos „Krise“: Egal, wie es in den kommenden Runden weitergeht, Waidhofen muss versuchen, cool zu bleiben. Sportlicher Misserfolg bringt meistens Unruhe. Beim Verein, den Fans, am meisten aber innerhalb der Mannschaft. Daher haben es die Kicker selbst in der Hand, dass nicht bereits zum Saisonstart Feuer am Dach ist. Ein erster Schritt wäre, wenn eine gestandene 1. Landesliga-Mannschaft einem Aufsteiger (Ortmann) zeigt, dass hier ein anderer Wind weht. Wenn es schon spielerisch nicht läuft, dann muss eben eine kämpferische Note gesetzt werden.