Es ist noch nicht so lange her, da berichtete die NÖN über den „ewigen Vizemeister“ SCU Thaya. 2017 holte sich Thaya den Titel ohne Mittel in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal zum sechsten Mal in Serie. Aber dann kam der Schnitt. Zehnter, Elfter, Achter, aktuell Elfter. Im Sommer musste man die Reserve abmelden, nun droht überhaupt das Aus.

Die Fehlentwicklungen sind leicht erkennbar. Zu wenige eigene Spieler, eine Lücke im Nachwuchs. Ist das einmal der Fall, wird‘s schwer, den Trend umzukehren – der nächste Schub an Nachwuchsspielern kommt frühestens in drei Jahren. Alleine der Vereinsleitung den Schwarzen Peter zuzuschieben, wäre zu kurz gegriffen.

Zu sehr erschweren demographische Entwicklungen und verändertes Freizeitverhalten seit Jahren die Vereinsarbeit im Waldviertel – dazu kommt die Coronakrise. Man hat die Entwicklungen in Thaya wohl zu lange übersehen. Dass kein ehrenamtlicher Funktionär absichtlich „seinen“ Verein in den Abgrund führt, davon kann man aber ausgehen.

Schade wär‘s jedenfalls, müsste der einstige Erfolgsgarant SCU Thaya bald den Schlüssel ganz umdrehen.