Es war nur ein Spiel, noch dazu ein Vorbereitungsspiel – und dennoch kann der Sieg des SV Waidhofen über Ybbs viel bewirken. Womöglich war das 3:1 sogar der Schlüssel für eine erfolgreiche Saison. Das klingt übertrieben? Ist es wahrscheinlich auch.

Fakt ist aber, dass der SVW in Ybbs den ersten nennenswerten Sieg in Vorbereitung eingefahren hat – jener über Gebietsligist Grafenwörth war ohnehin Pflicht. Fakt ist auch, dass die Abwehr gegen eines der Teams der 2. Landesliga West, das wohl um den Meistertitel mitspielen wird, also bald auf dem Waidhofner Niveau spielen will, dichtgehalten hat. Und Fakt ist nicht zuletzt auch, dass die Grün-Weißen endlich wieder ihre Offensiv-Qualitäten ausspielen haben können – auch wenn da bezüglich Effizienz noch Luft nach oben ist.

Ob es tatsächlich die sportliche Trendwende war, das lässt sich in dieser kurzen Zeit noch nicht sagen. Auf jeden Fall aber schürt dieser Sieg in der Vorbereitung neue Hoffnungen für den Saisonstart. Umso wichtiger für einen guten Auftakt wird es sein, sich diese neue gute Stimmung nicht jetzt in der Generalprobe vom Liga-Konkurrenten Retz wieder verhageln zu lassen.