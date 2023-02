Eishockey lebt! Auch im Waldviertel. Das erlebt, wer an Samstagabenden zu den Spielen der als Zwettler Hurricanes auflaufenden Waldviertel-Auswahl ins Zwettltal kommt. Mehr als 200 Zuschauer, Top-Stimmung und nicht zuletzt gute sportliche Vorstellungen, die den Finaleinzug brachten. Eine Euphorie!

Ja, die Eishackler müssen heute kleinere Brötchen backen im Vergleich zur Jahrtausendwende, als es eine eigene Waldviertel-Liga mit Teams aus allen Bezirken gab. Angesichts mangelnder Infrastruktur plus durch den Klimawandel immer weniger vorhandener Eisflächen kann man da aber nur nostalgisch zurückblicken – so schnell wird‘s das in der Form nimmer geben. Besser wär’s, sich an der Gegenwart zu erfreuen. Wo im Sog der Hurricanes auch Hobbyklubs in Allentsteig und Göpfritz wachsen. Wer weiß, was noch kommt?

Natürlich wäre es die Kirsche auf der Sahnehaube, jetzt noch den Meistertitel zu holen. Die Saison ist aber jetzt schon ein Erfolg – und vor allem ist die Wiederbelebung des Eishockey-Sports im Waldviertel eindrucksvoll gelungen.