Kleines Fenster

Das Wochenende führte wieder vor Augen, wie schwierig es geworden ist, Wintersport-Events durchzuführen – auch im „kalten Norden“ Waldviertel. Selbst hier brachte ein Föhnsturm kurz den Frühling – und machte ein Höhepunkt-Wochenende zunichte. Fast.

In Bärnkopf, am höchsten Fleck des Viertels, konnte der 12-Stunden-Langlauf-Klassiker gestartet werden, war aber wegen Sicherheitsbedenken nach sieben Stunden vorbei. Ein Erfolg war‘s trotzdem. Der blieb den Gutenbrunnern, gleich daneben, verwehrt. An die Biathlon-Landesmeisterschaft war nicht zu denken. Und dem Eishockey passierte, weshalb der Sport weitgehend aus dem Waldviertel verschwunden ist: Es gab kein Eis.

Wetterphänomene wie ein Föhnsturm sind nicht neu. Mit welcher Regelmäßigkeit heute Wintersport-Bewerbe abgesagt werden müssen (Frag auch nach beim SC Nordwald!), zeigt aber den Klimawandel – und wie schwer es die Veranstalter, also die Wintersportvereine, die mit Bewerben auch ihr Fortkommen finanzieren, haben. Das Zeitfenster für Wintersport wird immer kleiner.