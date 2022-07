Ruhe macht sich bezahlt

Der Unterhaltungswert der Waidhofner Gemeinderatssitzungen ist zwar zum Leidwesen der Zuhörer seit dem Amtsantritt von Josef Ramharter gesunken, dafür wird jetzt konstruktiver und damit auch im Sinne der Bürger gearbeitet.

Also genau das, was von diversen politischen Akteuren in der Vergangenheit immer wieder versprochen, aber leider nicht gehalten wurde. Kaum eine Gemeinderatssitzung ging ohne den einen oder anderen Aufreger über die Bühne – der oft vermeidbar gewesen wäre, wenn man denn im Vorfeld mit allen vertretenen Fraktionen nur vernünftig geredet hätte.

Josef Ramharter hat sich zum Ziel gesetzt, größtmögliche Transparenz walten zu lassen. Bisher scheint ihm dies gut zu gelingen. Dass nicht immer jede Fraktion mit allem mitgehen kann und da und dort andere Prioritäten setzt, ist normal und wünschenswert. Wenn es, so wie jetzt, mit gegenseitigem Respekt erfolgt.