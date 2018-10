Die bisherige Hinrunde in der 1. Landesliga hat bei Waidhofen die Erwartungen übertroffen. Das Thema „Klassenerhalt“, das in den vergangenen Winterpausen immer omnipräsent war, ist diesmal keines. Dass die Pause noch eine Spur ruhiger angegangen werden kann, dafür ist die bereits vorab geklärte Torhüter-Frage verantwortlich.

Es wäre ein Wahnsinn gewesen, wenn der SVW gleich beide Torhüter verloren hätte. Milan Pastucha und Peter Rosenmayer gehören sicher zu den besten ihrer Zunft in der Liga. Zwei Top-Torleute im Kader zu haben, wovon immer nur einer spielen kann, wäre für Waidhofner Verhältnisse ohnehin fast schon Luxus gewesen. So fiel die Wahl eben auf Pastucha, der mit seiner Ruhe bereits in der Vorsaison maßgeblichen Anteil am frühzeitigen Klassenerhalt hatte, und auch jetzt im Herbst fast fehlerfrei agierte.

Was noch „Luxus“ für Waidhofen bedeutet, ist, dass in der Rückrunde weiterhin auf junge Spieler gesetzt werden kann, weil der Druck eines Abstiegskampfes fehlt. Und was diese Youngsters leisten können, haben sie im Herbst ja schon bewiesen. Das müssen sie jetzt aber bestätigen – dann steht einem Stammleiberl in der Kampfmannschaft nichts mehr im Weg.