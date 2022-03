Schaler Beigeschmack

Am Landesklinikum Waidhofen wird die landesweit erste Abteilung für Altersmedizin eingerichtet und die Tagesklinik für Chirurgie forciert – doch leider überschattet das „Kleingedruckte“ diese eigentlich positiven Entwicklungen. Denn der Preis dafür wird die ambulante chirurgische Versorgung in der Nacht und am Wochenende sein – wer hier etwas braucht, muss nach Horn oder Zwettl ausweichen.

Für die Waidhofner Bevölkerung ist das gefühlt ein Deja-Vu: Man fühlt sich ein wenig an die Schließung der Gynäkologie erinnert, wordurch heute werdende Mütter aus dem Norden des Bezirkes fast eine Stunde lang ins Krankenhaus fahren müssen.

Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit von Anpassungen ist es jetzt vor allem wichtig, die Maßnahmen so auszugestalten, dass Waidhofen nicht am Ende zum „fünften Rad am Wagen“ im Waldviertler Spitalswesen verkommt.