Kein Happy-End gab‘s für die Vitiser in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel. Nach der 2:3-Niederlage im alles entscheidenden Spiel bei Traismauer geht‘s wieder zurück in die 1. Klasse. Und das als Viertletzter. Fair ist das nicht – in der Gebietsliga West etwa gibt‘s gar keinen Absteiger, in den beiden anderen Gebietsligen jeweils zwei. Möglich gemacht wurde diese Abstiegsflut erst dadurch, dass es in der 2. Landesliga West gleich drei Teams „erwischte“, die allesamt in unsere Gebietsliga müssen. Vitis als Opfer dieses strukturellen Wahnsinns? Jein.

So ärgerlich das alles sein mag, so bekannt war diese mögliche Konstellation. In den vergangenen Wochen war sie bereits fix. Vitis hatte sein Schicksal also in der eigenen Hand, hat den Klassenerhalt aber sicher nicht bei den jüngsten Niederlagen gegen Raabs und Traismauer verspielt, sondern bereits im Herbst, als es gerade einmal zu mageren sieben Punkte reichte. Natürlich tut‘s weh, als siebentbestes Rückrunden-Team absteigen zu müssen, das muss aber gleichzeitig auch Auftrieb geben, um das Unternehmen „Wiederaufstieg“ anzugehen. Denn wer im Frühjahr bewiesen hat, dass er gebietsligatauglich ist, der sollte mit dem selben Schwung auch in der 1. Klasse ganz vorne mitspielen können.