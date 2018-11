Verlässlich zählte der SV Waidhofen in den vergangenen Jahren immer zu den ganz heißen Eisen, wenn es um die Abstiegskandidaten ging. Auch vor dieser Saison traute den Waidhofnern niemand einen Platz weit weg von den Abstiegsrängen zu. Sogar die Funktionäre gingen mit Bauchweh in die Saison. Jetzt steht der SVW sensationell auf Tabellenplatz zwei und hat es in der eigenen Hand, dort auch zu überwintern. Gegner Gaflenz führte zu Saisonbeginn einige Runden die Tabelle an, schwächelte zuletzt aber, während Waidhofen zu einer absoluten Heimmacht mutierte und fünf der sechs Spiele gewann. Die einzige Niederlage war übrigens jene gegen den vermutlich zukünftigen Meister Stripfing.

Der Waidhofner Erfolg ist kein Zufallsprodukt, sondern wurde im September 2017 mit der Bestellung von Helmut Lamatsch zum Sportdirektor eingeleitet. Der holte nicht nur Lukas Meisner als Coach, sondern war mit diesem auch verantwortlich dafür, dass Waidhofen seine bis dahin destruktive Spielweise ablegte und das Glück im Mut zur Offensive suchte.

Falls es jetzt noch immer Kritiker gibt, die meinen, Waidhofen hätte auf Platz zwei eigentlich nichts verloren, denen sei gesagt: Die Tabelle lügt nicht – schon gar nicht nach 14 beinharten Spieltagen in Niederösterreichs höchster Spielklasse.