Erster die Profi-Truppe von Stripfing, Zweiter Titel-Mitfavorit Retz, Dritter Waidhofen. So sah Freitagabend die Tabelle der 1. Landesliga aus. Auch, wenn Waidhofen am Ende des kompletten Spieltages auf den fünften Rang zurückrutschte, ist dieses Abschneiden des als Abstiegskandidaten gestarteten Teams sensationell. Zur Erinnerung: Im Sommer lief bei der Kaderzusammenstellung nichts rund. Junge Kaderspieler sahen woanders bessere Chancen und gingen, bei der Spielersuche gab‘s einige Absagen und mit Rostislav Samanek nur einen einzigen Neuen. Auch, wenn‘s beim SVW ein Thema ist, über das man nicht gerne spricht: Der Kader ist dünn. Für eine 1. Landesliga eigentlich zu dünn.

Verletzungsmäßig darf nicht viel passieren, genauso bezüglich Sperren. Aber auch hier zeigen sich die Waidhofner von einer neuen, besseren Seite. Die Mannschaft tritt geschlossen diszipliniert auf, wohlwissend, dass sie sich mit unnötigen Aktionen massiv ins eigene Fleisch schneiden würde.

Was ist noch drinnen in den fünf Spielen bis zur Winterpause? Sechs bis neun Punkte auf jeden Fall. Damit wäre das Saisonziel „Klassenerhalt“ bereits zur Halbzeit erledigt. So einen entspannten Winter hätten sich die Kicker nach den bisherigen Leistungen – und den stressigen Vorjahren – auch allemal verdient.