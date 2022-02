Sinnvolle Ruhe

Eine fast gänzlich ruhige Transferzeit gab‘s bei der Bezirks-Nummer 1 Waidhofen. Mit Lukas Pöhn und Benjamin Graussam kamen in letzter Minute noch zwei Youngsters, die sich zuerst wohl in der Reserve beweisen müssen. Stress, unbedingt neue Spieler verpflichten zu müssen, hatten die Waidhofner ohnehin nicht. Im Gegensatz zu den Vorsaisonen – die dann abgebrochen wurden – steht Waidhofen mit Rang acht nach der Hinrunde der 1. Landesliga gut da. Mehr als allerhöchstens einen Absteiger wird‘s heuer nicht geben. Da sollte der SVW aus dem Schneider sein. Ob am Ende Achter oder Zwölfter ist egal – dafür muss nicht extra Geld verpulvert werden.

Eins hat die Transferzeit aber gezeigt: Spielermaterial in der Region ist für einen Landesligisten rar. Und Kicker aus den Ballungsräumen haben eine große Auswahl. Die sind nicht auf Fahrten ins Waldviertel angewiesen.