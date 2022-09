So bitte nicht!

Ein Pflichtpraktikum ist kein Dienstverhältnis, für das ein reguläres Entgelt gebührt. So steht es zumindest auf dem Papier. Auf einem anderen Blatt steht freilich, ob es denn wirklich sein muss, einem Pflichtpraktikanten nicht einmal ein Taschengeld auszuzahlen, denn selbst wenn, wie vorgesehen, keine Arbeitspflicht und Weisungsgebundenheit besteht, profitiert man als Unternehmer in der Praxis doch in irgendeiner Form davon, dass man einen Pflichtpraktikanten beschäftigt. Die meisten Arbeitgeber verhalten sich hier glücklicherweise fair, manche zahlen dem Pflichtpraktikanten sogar das gleiche Gehalt wie einem regulären Ferialpraktikanten. Arbeitgeber mit Weitblick wissen: Praktikanten sind Mitarbeiter von morgen.

Wenn der erste Kontakt zur Arbeitswelt so aussieht, dass man vor Gericht ums Geld streiten muss, müssen sich solch schwarze Schafe nicht wundern, wenn später niemand bei ihnen arbeiten will.