Stellen Sie sich vor, Sie sind Schiedsrichter bei einem Schiedsrichter-Turnier, also einem Turnier, wo sich die Schiris als Kicker versuchen. Eine ungleich schwerere Aufgabe, als ohnehin. Hier muss sich der Schiedsrichter nämlich nicht nur vor normalen Fußballern rechtfertigen, sondern vor 22 Kollegen, die sich allesamt als Experten sehen.

Wenn dann ein Spiel zwischen zwei Schiedsrichter-Teams eskaliert, so wie am Samstag bei einem Turnier in Schrems der echte Schiri zwei Kollegen vom Feld stellen muss, weil sich die nicht im Griff haben, dann ist das auf der einen Seite skurril, sondern stimmt nachdenklich. Gerade Schiedsrichter, die bei jeder Gelegenheit Fair Play fordern, dürfen sich nicht so daneben benehmen. Schließlich geht‘s bei so einem Turnier um die „Goldene Ananas“.

Unschuldig zum Handkuss kam die Schiedsrichtergruppe Waldviertel, Veranstalter in Schrems. Die kann nichts für so einen Vorfall, der ein Turnier anpatzt.

Sehr wohl kann sie aber etwas dafür, wenn sie via Facebook in die Offensive geht und versucht, die NÖN anzupatzen, nur weil die über diesen Zwischenfall, der mittlerweile niederösterreichweit im Gespräch ist, online berichtet. Zu Fehlern stehen, ist, nicht immer die Stärke der Schiedsrichter – das ist somit wieder bewiesen.